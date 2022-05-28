В Николаевской области будет работать один из мобильных госпиталей, который передали Нидерланды (фото)

Госпиталь полностью автономный: может работать без электроснабжения на генераторах.
В Николаевской области будет работать мобильный госпиталь. Один из шести, переданных Нидерландами на нужды Украины. Он уже в пути.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
"Этот медицинский объект полностью автономен: может работать без электроснабжения на генераторах, снабжен расходными материалами на год работы. Благодаря подключению к интернету через StarLink врачи могут консультироваться с коллегами из других стран", — отметила она.
Напомним, ВСУ получили мобильный полевой госпиталь от Эстонии и Германии.
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