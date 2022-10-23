В Николаевской области частично есть проблемы с электроснабжением – СМИ

В Николаевской области наблюдаются проблемы с электроснабжением.
В Николаевской области частично есть проблемы с электроснабжением.
Об этом сообщает "Суспільне".
По информации корреспондентов, в Николаеве полностью отсутствовал свет.
Уже спустя некоторое время электроснабжение начали постепенно восстанавливать.
Массированная ракетная атака по энергетическим объектам 22 октября
В субботу, 22 октября, армия Российской Федерации совершила массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. Более миллиона абонентов остались без электроэнергии в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты выпустили 36 ракет, большинство из которых удалось сбить. Президент заявил, что мир может и должен остановить этот террор.
В воскресенье, 23 октября, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что энергетики в течение дня будут выключать свет в населенных пунктах области без предупреждений заранее.
По данным КГГА, в Киеве 23 октября после атак РФ на объекты критической инфраструктуры начались стабилизационные отключения света.
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