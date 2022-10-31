В Николаевской области двое парней получили ранения от взрыва мины, один из них — в тяжелом состоянии

В Николаевской области у села Зеленый Гай в результате взрыва мины пострадали 19-летний и 12-летний парни.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Трагический случай произошел сегодня вблизи села Зеленый Гай Николаевского района, постоянно находящегося под обстрелами оккупантов. В результате детонирования снаряда, который нашли в поле, ранение получил 19-летний парень и 12-летний мальчик", — говорится в сообщении.

Ребенка доставили в областную больницу. Сейчас его состояние тяжелое.

"Взрывная травма, множественные осколочные ранения. Наши врачи сейчас делают все от них зависящее", — уточнила Замазеева.

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