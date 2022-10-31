В Николаевской области двое парней получили ранения от взрыва мины, один из них — в тяжелом состоянии

Двое парней пострадали в результате взрыва мины.
В Николаевской области у села Зеленый Гай в результате взрыва мины пострадали 19-летний и 12-летний парни.
Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.
"Трагический случай произошел сегодня вблизи села Зеленый Гай Николаевского района, постоянно находящегося под обстрелами оккупантов. В результате детонирования снаряда, который нашли в поле, ранение получил 19-летний парень и 12-летний мальчик", — говорится в сообщении.
Ребенка доставили в областную больницу. Сейчас его состояние тяжелое.
"Взрывная травма, множественные осколочные ранения. Наши врачи сейчас делают все от них зависящее", — уточнила Замазеева.
Минная опасность в Украине
Пиротехнические подразделения обезвредили не менее 48 тысяч взрывоопасных предметов только в Киевской области.
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На Харьковщине в Казачьей Лопане, которая недавно была освобождена от оккупантов, на мине взорвалась пожилая женщина.
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