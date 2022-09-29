В Николаевской области экипаж только одного танка уничтожил 9 единиц наступавшей техники

Во время наступления в Николаевской области только один броненосец встретился с несколькими российскими и вышел победителем, говорится в ТСН.

Экипаж одного танка сделал невозможное – вышел один против девяти. Во время наступления принял бой за чужеземной армадой и вышел победителем. «Где-то часов шесть шел бой, был танчик виден, был гриб дыма и БМП было два, один задел», — рассказывают бойцы.

Анатолий до войны работал продавцом-консультантом бытовой техники, а теперь жжет российскую технику на своем 72-м. Уничтожив вражескую технику наш танк прорвался сквозь русскую технику и целым вернулся на базу. В этом подразделе ребята знают, как воевать. «Война это всегда сложно наступление сложно легче обороняться, чем наступать, но все равно выгоним их из нашей земли, не будет им здесь жизни», — убеждают ребята.

Есть у бойцов и пополнение – русского броненосца воины привлекли недавно, но подбили его несколько месяцев назад, не могли забрать, потому что русская артиллерия не давала подойти поближе. «Километров 12 за собой тащили, он был в лучшем виде, это поработали ремонтные бригады», – убеждают бойцы.

С машины сняли все, что подходит к нашим танкам. После боев наши броненосцы нуждаются в ремонтах, а данные снова наводят ужас на врага. Благодаря им нашей пехоте удалось закрепиться и сдвинуть линию фронта вперед. В отличие от рашистов, украинцы не бросают свою технику, даже если она подбита и пытаются эвакуировать ее.

Они каждый день рискуют своими жизнями, приближая победу в Николаевской и Херсонской областях. Понимают, что каждый выезд может стать последним, поэтому насмехаются над всем, так легче заглядывать в глаза смерти.

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