В Николаевской области эксгумировали тела еще семерых мирных жителей

Тела умерших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

На освобожденной от российских оккупантов территории Николаевской области продолжаются стабилизационные мероприятия, в частности эксгумация тел умерших. Так, в Снегиревском районе эксгумировали тела семи гражданских, которые из-за оккупации были похоронены с нарушениями.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

В частности, в селе Центральное 82-летняя женщина погибла в результате попадания российского снаряда во двор собственного дома. Женщина находилась во дворе и получила многочисленные мино-взрывные травмы. Из-за оккупации россиян семья похоронила ее между деревьями в саду, рядом с домом.

В селе Вавилово на огороде частного дома обнаружили захоронение еще одной 64-летней местной жительницы, умершей по болезни. Ее похоронила семья самостоятельно, тоже на территории дома.

В селе Любомировка во дворе жена похоронила мужчину, погибшего из-за обстрелов российских захватчиков. Еще троих – местные отнесли на кладбище.

Со двора местной исправительной колонии правоохранители эксгумировали тело. Осужденный умер из-за болезни.

"Правоохранители провели эксгумацию умерших и направили их тела на судебно-медицинскую экспертизу. После установления окончательной причины смерти тела вернули родственникам для перезахоронения по всем обычаям", — добавляют в НПУ.

Освобождение Снигиревки

Силами 312-го отдельного разведывательного батальона Снигиревка в Николаевской области была освобождена от россиян 10 ноября.

Местные власти сообщили, что в среду, 9 ноября, многие колонны российской техники вместе с оккупантами оставили Херсон и Снигиревку.

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