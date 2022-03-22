В Николаевской области из-за обстрела оккупантов загорелась автозаправка: погибли три человека

В Николаевской области из-за обстрела оккупантов загорелась автозаправка: погибли три человека

Одна женщина потерпела.

В Николаевской области в результате обстрела российской армии произошел пожар на автозаправке в Корабельном районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что оккупанты обстреляли автозаправку 21 марта. Пожарным 5 государственной пожарно-спасательной части ликвидировали пожар на площади 10 кв.м.

Известно, что от полученных несовместимых с жизнью ранений погибли трое мужчин. Кроме того, одна женщина пострадала. Карета скорой медицинской помощи госпитализировала ее в лечебное учреждение.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой с Ильхамом Алиевым, по результатам которого заправки компании SOCAR будут бесплатно заправлять "скорые" и ГСЧС.

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