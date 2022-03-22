В Николаевской области из-за обстрела оккупантов загорелась автозаправка: погибли три человека

Одна женщина потерпела.
В Николаевской области в результате обстрела российской армии произошел пожар на автозаправке в Корабельном районе.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечается, что оккупанты обстреляли автозаправку 21 марта. Пожарным 5 государственной пожарно-спасательной части ликвидировали пожар на площади 10 кв.м.
Известно, что от полученных несовместимых с жизнью ранений погибли трое мужчин. Кроме того, одна женщина пострадала. Карета скорой медицинской помощи госпитализировала ее в лечебное учреждение.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой с Ильхамом Алиевым, по результатам которого заправки компании SOCAR будут бесплатно заправлять "скорые" и ГСЧС.