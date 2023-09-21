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В Николаевской области мужчина наехал на противотанковую мину: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Николаевской области мужчина наехал на противотанковую мину: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Автомобиль, который наехал на боеприпас / Фото: ГСЧС Украины

Территория, по которой ехал автомобиль, оказалась опасной, во время обследования там обнаружены и другие боеприпасы.

В Николаевской области погиб молодой человек, который взорвался на боеприпасе. Еще один гражданин находится в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, трагедия произошла на Снегиревщине – там на противотанковой мини взорвался автомобиль. В результате чего погиб 23-летний мужчина. Еще один 38-летний местный житель с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

“Территория, по которой ехал автомобиль, оказалась опасной, ведь во время обследования здесь обнаружены и другие боеприпасы. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Деоккупированные территории буквально "нашпигованы" вражескими боеприпасами. Поэтому призываем местных жителей быть очень осторожными. Если увидели предмет, внешне похожий на боеприпас, сразу звоните по телефону на спецлинию 101 или 102”, — отметили в ГСЧС.

Напомним, что Украина массированно ударила ракетами "Нептун" по аэродрому Саки в Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
278
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