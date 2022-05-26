В Николаевской области мужчина присвоил оружие оккупантов после отступления (фото)

В Николаевской области мужчина присвоил оружие оккупантов после отступления (фото)

В Баштанском районе полицейские открыли уголовное производство против 49-летнего местного жителя, у которого обнаружили незарегистрированное оружие, патроны и гранату.

По версии следствия, мужчина обнаружил вооружение после отступления российских войск с территории села близ Баштанщины.

Об этом сообщила Национальная полиция Николаевской области.

По информации правоохранителей, мужчина не сдал собранное оружие и боеприпасы в полицию. Полицейские провели по месту жительства санкционированный обыск.

"В ходе следственных действий полицейские обнаружили незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему, автомат системы Калашникова, магазин к нему и более 640 патронов калибра 5,45, а также гранату РГД-5", — говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

Все изъятое направили на экспертизу. По состоянию на 26 мая полиция готовит материалы для вручения мужчине подозрения по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в Житомирской области на блокпосте правоохранители обнаружили в микроавтобусе автомат, патроны и корпус гранаты.

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