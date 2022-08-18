В Николаевской области оккупант изнасиловал женщину, угрожая убить ее ребенка

В полицию поступило сообщение от жителя Баштанского района о том, что российский военный изнасиловал его дочь.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Николаевской области.

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"Событие произошло в начале марта во время оккупации села Баштанского района. Тогда военнослужащие РФ осуществляли фильтрационные мероприятия и проверяли всех жителей села. Во время такой проверки одного из домов российский военный изнасиловал 31-летнюю женщину, угрожая расправой ей и ее ребенку", — сообщили в полиции.

Следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Полицейские принимают меры по установлению личности насильника.

Напомним, российские оккупанты в Херсонской области изнасиловали и убили женщину и пытались задушить ее 3-летнего ребенка.

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