В Николаевской области оккупант изнасиловал женщину, угрожая убить ее ребенка

В Николаевской области следователи расследуют факт изнасилования 31-летней женщины российским военнослужащим.
В полицию поступило сообщение от жителя Баштанского района о том, что российский военный изнасиловал его дочь.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Николаевской области.
"Событие произошло в начале марта во время оккупации села Баштанского района. Тогда военнослужащие РФ осуществляли фильтрационные мероприятия и проверяли всех жителей села. Во время такой проверки одного из домов российский военный изнасиловал 31-летнюю женщину, угрожая расправой ей и ее ребенку", — сообщили в полиции.
Следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Полицейские принимают меры по установлению личности насильника.
Напомним, российские оккупанты в Херсонской области изнасиловали и убили женщину и пытались задушить ее 3-летнего ребенка.
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