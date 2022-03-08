В Николаевской области оккупанты расстреляли автобус с персоналом детского дома – трое женщин погибли

Еще двое воспитательниц получили ранения.

В Николаевской области российские оккупанты расстреляли автобус, который вез сотрудников детского дома.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевского областного совета.

По предварительной информации, трое воспитательниц погибли на месте. Еще двое были ранены, но с другими коллегами добрались до позиций украинских военных, где им оказали помощь. Все они ехали заменить своих коллег на работе на микроавтобусе, который имел знак Красного креста.

"Только вдумайтесь, даже маркировка "красного креста" не остановила войско антихриста, потому что в их пустых головах отсутствует что-либо человеческое. Соболезнования родным погибших. Путинские орки приехали воевать в Украину с "нацистами". Мой совет: хотите побороть нацизм – стреляйте прямо в голову. Это единственный путь достичь вашей цели, потому что именно вы и являетесь нацистами на украинской земле! Ответите за каждую изъятую жизнь! И повезет, если вы доживете до трибунала, где вас будут судить!", — написала Анна Замазеева.

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