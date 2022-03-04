В Николаевской области оккупанты расстреляли директора школы

Захватчики ворвались в школу.

В Николаевской области зафиксирован первый случай убийства российскими военными гражданского населения.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

"Отходя из Баштанки, колонна заехала в этот населенный пункт, ворвались в школу, захватили ее и расстреляли директора школы", — сказал он.

О каком населенном пункте идет речь – не сообщается.

Ранее стало известно, что украинские военные захватили русскую военную технику под Николаевом.

"Отжали у российских "братьев" такой аппарат! Будем надеяться, что он больше не будет стрелять по мирным украинским людям", — сообщил украинский военный.