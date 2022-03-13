В Николаевской области оккупанты разбомбили дома, есть пострадавшие

В городе Баштанка российские войска нанесли авиаудар.

Сегодня, 13 марта, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Баштанка. В результате авиационной атаки повреждены жилые дома на улице Сизоненко. Один человек оказался под завалами.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По информации ГСЧС, в одном из домов во время авиаудара находилась семья. Женщина и ее дочь не травмировались, а отец оказался под завалами.

Мужчину деблокировали спасатели, каретой скорой помощи его доставили в больницу.

Напомним, оккупанты в Николаеве обстреляли государственное предприятие "Заря".

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