В Николаевской области оккупанты разбомбили дома, есть пострадавшие

В городе Баштанка российские войска нанесли авиаудар.
Сегодня, 13 марта, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Баштанка. В результате авиационной атаки повреждены жилые дома на улице Сизоненко. Один человек оказался под завалами.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По информации ГСЧС, в одном из домов во время авиаудара находилась семья. Женщина и ее дочь не травмировались, а отец оказался под завалами.
Мужчину деблокировали спасатели, каретой скорой помощи его доставили в больницу.
Напомним, оккупанты в Николаеве обстреляли государственное предприятие "Заря".
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