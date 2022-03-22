В Николаевской области полицейский сотрудничал с оккупантами

В Николаевской области полицейский сотрудничал с оккупантами

Мужчину уже уволили.

В Николаевской области зафиксирован случай сотрудничества полицейского с оккупационными войсками Российской Федерации.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Николаевской области на своей странице в Facebook.

"К сожалению, факт сотрудничества полицейского с врагом зафиксирован в отделении полиции №2 Баштанского районного отдела (Снегиревское отделение полиции)", — говорится в сообщении.

По информации полиции, мужчину уволили. Проводится расследование.

Напомним, диверсионную группу, которая собирала и передавала информацию российским военным, правоохранители задержали в Гайсинском районе Винницкой области.

Ранее стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции помогает СБУ выявлять коллаборантов и сформировало базу данных потенциальных предателей Украины. В списке – 245 человек.

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