В Николаевской области после обстрелов оккупантов произошли пожары в разных районах: что известно (фото)

В Николаевской области после обстрелов оккупантов произошли пожары в разных районах: что известно (фото)

В течение суток в Николаевской области бойцы ГСЧС потушили шесть пожаров, четыре из которых возникли в результате попадания боеприпасов и их обломков при обстрелах войск России.

В Николаевской области за сутки зафиксированы пожары, в частности, в Николаеве, в пгт Первомайское и пгт Березнеговатое.

Об этом отчитываются в ГСЧС.

Так, в пгт Первомайское Первомайского сельского совета Николаевского района в результате обстрела войск РФ после попадания боеприпасов загорелся жилой дом. Пожарные вечером 15 мая ликвидировали на площади 80 кв. м. Огонь повредил летнюю кухню и хозяйственное сооружение.

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Утром, 16 мая, после вражеских обстрелов Ингульского района Николаева, возник пожар крыши магазина и автомобиля Daewoo Lanos, который был припаркован во дворе. На площади 100 кв. м огнеборцы потушили пожар крыши магазина и 5 кв. м – пожар автомобиля.

Кроме того, в пгт Березнеговатое Березнеговатского поселкового совета Баштанского района ликвидирован пожар веранды жилого дома. Там горело тоже из-за обстрелов оккупантов. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Также спасатели продолжают давать техническую воду гражданам для бытовых нужд.

Напомним, что из-за обстрелов в Николаевской области ранения получили полтора десятка человек.

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