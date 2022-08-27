В Николаевской области после возгорания выгорело 250 гектаров леса: соседние села заполонила копоть и дымовая завеса

Удушающий чад поднимался в воздух такими столбами, что его видели и дышали жители сразу в нескольких общинах области.

Огонь за считанные минуты охватил десятки гектаров площади и чуть не сжег соседнюю деревню, поэтому на помощь спасателям бросились не только лесники и местные, говорится в ТСН.

Ольшанскую общину на Николаевщине затянула густая копоть, едкие столбы дыма видны в десятках километров отсюда. Возгорание произошло в Андреевском хозяйстве, через минуты выгорают немалые сосны, горят ели. Огонь все ближе подбирается к соседней деревне, тушению мешает сухой ветер.

Сюда направляют чуть ли не весь свободный состав спасателей области, которые гасят каждое дерево буквально на коленях. Но в это время из одной ячейки огонь распространился на гектары леса.

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Тушить воспламенение тракторами берутся и лесники. Наскоро копают канавы, чтобы оградить огонь от пока девственных огнем деревьев, но и так результата не видно. На помощь идут местные. Группой: лопатами, тракторами и сотнями тонн воды — локализовать возгорание удается всего через 8 часов спустя. «В связи с сильным штормовым ветром произошло быстрое распространение пожара до площади 253 гектара. Из которых 173 – это верховой пожар. Для гашения привлекалось 198 человек и 24 единицы техники», — отчитываются спасатели.

Причиной возгорания стал поджег, злоумышленника разыскивают. За последние несколько месяцев по всей области выгорела уже не одна сотня гектаров леса. Большинство – из-за вражеских прилетов. Малейшая искра поджигает леса и поля в разных местах, поэтому смог не исчезает.

Раньше массово горела пшеница, сейчас занимается стерня и не только от обстрелов. Люди и сами поджигают сухостой. Спасатели просят ни в коем случае этого не делать, потому что тушение в прифронтовых районах, кроме сухой погоды, затрудняют минные поля и вражеские обстрелы.

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