В Николаевской области предатель помогал ФСБ готовить ракетный удар по военному госпиталю — СБУ

Служба безопасности разоблачила еще одного информатора российских спецслужб, занимавшегося подготовкой новых воздушных атак РФ на Николаевскую область.

В Николаевской области СБУ задержала информатора РФ, готовившего ракетный удар по военному госпиталю и фотографировавшего места дислокации подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, злоумышленником оказался местный житель, поддерживавший проведение фейкового референдума по присоединению Николаевщины к России. Об этом он не раз писал в пророссийских Телеграмм-каналах.

Предатель также фиксировал на электронной карте точные координаты обнаруженных военных объектов и отчитывался об уровне их охраны. Особое внимание уделял локациям, где замечал наибольшую концентрацию личного состава и военной техники украинских защитников.

"Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" во время фотографирования им госпиталя и одной из боевых частей ВСУ. У задержанного изъят мобильный телефон с фото, готовыми к отправке. По материалам следствия, оккупанты планировали использовать эту информацию для осуществления прицельных воздушных ударов по территории региона ", – говорится в сообщении.

Известно, что представители российской спецслужбы весной 2022 года дистанционно предложили ему сотрудничество.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро.

Читайте также: