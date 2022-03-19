В Николаевской области продолжаются бои с оккупантами: враг убегает и обстреливает ракетами область

Николаевская область героически борется с русскими оккупантами.

В Николаевской области Вооруженные силы Украины наносят мощные удары российским военным.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

От самого Николаева врага оттеснили, поэтому в городе более-менее спокойно. Впрочем, российские оккупанты понимают, что не в состоянии атаковать, поэтому коварно обстреливают мирных жителей. Лишь с утра военные РФ в двух районах Николаева сбросили авиабомбы. Одна из них попала в жилой дом. К счастью, никто не пострадал.

скриншот с видео

Также под контролем ВСУ находится Вознесенск. Впрочем, крылатыми ракетами враг ударил по окрестностям города.

скриншот с видео

Впрочем, украинские военные уверяют, что оккупанты в панике пытаются скрыться. Враг убегает и оставляет свою технику. К слову, ВСУ снова нашли брошенную российскую артустановку.

скриншот с видео

скриншот с видео

Отметим, за сутки на Николаевщине от обстрелов российских оккупантов получили травмы 47 мирных жителей, среди них 1 ребенок.

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