В Николаевской области произошли пожары из-за вражеских обстрелов: в ГСЧС показали последствия

Войска Российской Федерации 12 мая нанесли несколько ракетно-артиллерийских ударов по Корабельному и Ингульскому районам Николаева и территории Галицыновской общины.
Пострадали четыре мирных жителя.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
В частности, из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате обстрелов со стороны военных РФ на промышленном объекте в Корабельном районе загорелся металлический вагончик. Пострадали четыре человека.
Спасатели 5 Государственной пожарно-спасательной части (ДПРЧ) потушили огонь на площади в 30 квадратных метров.
Также в Корабельном районе потушили на открытой территории 0,2 гектара хвойного настила, деревьев, кустарников, сухой травы.
В Ингульском районе от обстрелов россиян пострадал спортивный объект — занялось три квадратных метра кровли.
Спасатели Галициновского отряда местной пожарной охраны дважды привлекались на тушение хвойного настила на территориях Балабановского и Галициновского лесных хозяйств. В общей сложности погасили возгорание на площади более 1,5 гектара.
Ранее стало известно, что на Херсонщине горит 800 гектаров леса. Из-за временной оккупации в области лесоводы и пожарные не могут ликвидировать возгорание.
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