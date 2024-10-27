В Николаевской области россияне атаковали дронами мужчину и полицейских: есть погибшие

Сегодня оккупанты атаковали с. Дмитровка Куцурубской громады дронами типа FPV.

Об этом сообщили в николаевской ОВА.

"Один из БпЛА попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте. Двумя другими FPV-дронами россияне обстреляли прибывших по вызову полицейских. В результате попаданий произошел пожар, полностью уничтоживший служебное авто. Правоохранители не пострадали", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне вражеский дрон атаковал коммунальщиков, пятеро работников получили ранения.

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