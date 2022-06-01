В Николаевской области россияне обстреляли пять населенных пунктов: фото последствий

В Николаевской области российские оккупанты снова произвели обстрел пяти населенных пунктов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Под обстрел попали Очаков, Галициново, Полигон, Мишково-Погорелово и Лупарево. Повреждены частные жилые дома, гаражные помещения и автомобили. К счастью, пострадавших нет.

Правоохранители фиксируют последствия военных преступлений. По указанным фактам начаты уголовные производства, расследование которых продолжается.

Вместе с тем сотрудники полиции отработали 443 поступивших от граждан. Во время патрулирования улиц города было обнаружено пять нарушителей комендантского часа.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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