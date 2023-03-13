В Николаевской области россияне ударили по жилым домам: есть погибшие (фото)

В Николаевской области военные РФ утром 13 марта обстреляли населенный пункт Куцурубской громады.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской громады погибли мужчина и женщина 1978 г.р. и 1980 г.р., ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения. Есть разрушение жилых домов", — написал он.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Напомним, 12 марта 2023 года враг атаковал Очаков в Николаевской области. Обошлось без жертв.

Взрыв повредил более 100 зданий – горячие новости от Кима

Читайте также: