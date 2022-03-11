В Николаевской области российские оккупанты не выпустили из села беременную: женщина рожала дома

В Николаевской области российские оккупанты не выпустили из села беременную: женщина рожала дома

Роды прошли с помощью телемедицины.

В селе Кандыбино, что в Николаевской области, российские оккупанты не выпустили беременную женщину в роддом.

Об этом сообщила глава областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, село Кандыбино оцеплено оккупантами российской Федерации. Они не выпустили роженицу из населенного пункта и никого к ней не допустили.

Роды прошли с помощью телемедицины. "По видеосвязи врач из Николаева помог сельской медсестре принять роды. Родился замечательный мальчик", — говорится в сообщении Анны Замазеевой.

Как сообщалось, роженица из Мариуполя, попавшая на известное фото последствий авиаудара российской армии по роддому города, родила девочку. По словам журналистки Ольги Токарюк, мать и новорожденный ребенок в безопасности.

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