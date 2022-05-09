В Николаевской области российские оккупанты обстреляли поселок: на пожаре погиб мужчина

В Николаевской области российские оккупанты 9 мая обстреляли село Шевченково.
В результате чего возник пожар в гараже с автомобилем и хозяйственной постройке.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, пожар на территории частного домовладения возник из-за вражеских обстрелов Николаевского района. В результате чего погиб мужчина.
"В службу спасения поступило сообщение о возгорании гаража с автомобилем и хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Пожарные в 07:55 пожар ликвидировали на площади 70 кв. м. На месте обнаружено тело погибшего мужчины 1942 года рождения", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что российские оккупанты из реактивной системы залпового огня обстреляли Сумскую область.
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