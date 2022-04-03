В Николаевской области российские войска обстреляли город Очаков

Людей просят оставаться дома.

В Очакове (Николаевская область) утром были слышны взрывы. На территории города – взрывоопасные предметы.

Об этом сообщил заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.

"Сейчас нас немного попугали. Хочу сказать: не забывайте о бдительности, сейчас на территории города есть некоторые взрывоопасные предметы. Просьба: не надо их поднимать с земли, прикасаться. Будьте бдительны и будет все хорошо. Пока остаемся все на местах", — сказал Алексей Васьков.

Ранее стало известно, что в Луганской области продолжаются бои с российскими оккупационными войсками в отдельных районах Рубежного и Попасной. Из-за обстрелов российских оккупантов 2 апреля наибольшие разрушения получили Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

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