В Николаевской области сбили 18 беспилотников: появились фото последствий ночной атаки

Информация о пострадавших не поступала.

Во время ночной дроновой атаки, 11 декабря, россияне направили беспилотники типа "Shahed-131/136" по южным регионам с Крымского полуострова.

Силы обороны юга сообщили о деталях и последствиях атаки.

По данным ведомства, подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны юга сбиты все 18 дронов-камикадзе: два в Одесской области, три в Херсонской области, 13 в Николаевской области.

Сбитый дрон / Фото: t.me/SJTF_Odesa

"Обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снегиревской громадах, частные дома — в Очаковской общине. Пожары оперативно обуздали пожарные. Информации о пострадавших не поступало", — отметили в ведомстве.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил, что из-за падения обломков повреждена инфраструктура в трех общинах. Также российские военные нанесли удары по акватории и городу Очаков.

Во время атаки возник пожар

Напомним:

Утром 11 декабря Киев попал под ракетные обстрелы. Власти показали последствия вражеской атаки. В настоящее время на месте работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы.

Российские военные могли запустить ракеты по Киеву с северного направления – Брянской области РФ. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все цели, рассказали в воздушных силах.

Военные также добавили, что оккупанты атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed", которые запустили из Чауды и Бельбека во временно оккупированном Крыму.

"Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские дроны в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство — в Николаевской области.

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