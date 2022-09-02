В Николаевской области силы ПВО уничтожили ракету, выпущенную российским истребителем

Российские оккупанты активно применяют авиацию при атаках в Николаевской области, преимущественно безуспешно.

В четверг, 1 сентября, российские истребители и штурмовики трижды наносили ракетные удары по позициям ВСУ в Бериславском районе Николаевской области. Среди украинских военных обошлось без потерь.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

“Зато одному из штурмовиков нанесено поражение. Результаты доразведываются”, — отметили в сообщении.

Кроме того, враг осуществил бомбардировку фугасными 500-килограммовыми авиабомбами Николаевского района, во время которой было ранено одно гражданское лицо.

Во время атак в Николаевской области российский истребитель Су-35 выпустил ракету воздушного базирования, пытаясь нанести удар по территории Березнеговатской громады. "Силы противовоздушной обороны сработали отлично, ракета уничтожена", — сообщили украинские военные.

Украинская авиация нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам, по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и по логистически-транспортным мощностям.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработан ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага.

Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

В течение суток российские оккупанты потеряли:

102 военных;

военных; 6 танков;

танков; 1 гаубицу "Мста-Б";

гаубицу "Мста-Б"; 1 реактивную систему залпового огня "Град";

реактивную систему залпового огня "Град"; 1 мобильный 120-мм миномет;

мобильный 120-мм миномет; 8 единиц автобронетехники.

Также уничтожены 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражены пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.

Напомним, 31 августа оккупанты обстреляли населенные пункты Николаевской области. Захватчики разрушили админздание, школу, склады и повредили десятки домов мирных жителей.

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