В Николаевской области слышны взрывы: в Воздушных силах ВСУ прокомментировали

Украину атакуют ударные дроны.
В Николаевской области в воскресенье, 17 сентября, раздались взрывы во время воздушной тревоги. В регионе работает система ПВО.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях продолжается воздушная тревога. Эти регионы атакуют ударные дроны, которые оккупанты запустили по Украине. В ВСУ сообщили, что взрывы, которые могут слышать в Николаевской области — это работа ПВО. Жителей Николаева и области призывают находиться в укрытиях.
"На Николаевщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!", — сообщили в воздушных силах ВСУ.
Напомним, российская террористическая армия в воскресенье, 17 сентября, запустила в сторону Украины несколько групп ударных беспилотников. Они атакуют южные регионы Украины.
Также в ночь на 17 сентября Россия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами и ударными БпЛА. Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 враждебных целей. Основное направление удара было по югу Одесской области.
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