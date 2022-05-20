В Николаевской области сменили продолжительность комендантского часа

С пятницы, 20 мая, на территории Николаевской области комендантский час действует с 22:00 до 06:00.

Глава Николаевской ОВА Виталий Кима призвал жителей области соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОВА.

"В соответствии с распоряжением главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима с 20 мая на территории Николаевской области вводится комендантский час с 22:00 до 06:00. Соблюдайте правила комендантского часа. А также — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 20 мая, Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Боеприпас поразил объект критической инфраструктуры, после чего в воздухе появился запах аммиака.

"Никаких Минска-2 или 3 не будет!" – Андрей Сибига прокомментировал заявление Италии

Читайте также: