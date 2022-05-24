В Николаевской области спасатели ликвидируют масштабный пожар на АЗС (фото)

В Николаевской области спасатели ликвидируют пожар, возникший на автозаправочной станции. Ориентировочная площадь возгорания – 300 "квадратов".
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, на линию спасателей в 11:03 поступило сообщение о пожаре на АЗС в Ингульском районе Николаева. Известно об одном пострадавшем, которого каретой скорой помощи доставили в больницу.
“В настоящее время привлечены 10 единиц техники и 35 спасателей. Тушение продолжается, ориентировочная площадь - 300 квадратных метров. Причина устанавливается”, – рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, в Энергодаре при взрыве получил ранение так называемый глава "народной администрации" Шевчик.
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