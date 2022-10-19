В Николаевской области уничтожили 12 иранских дронов, которые россияне выпустили ночью

В частности, ПВО сбила 11 беспилотников.
В ночь на 19 октября армия агрессорки России атаковала Николаевскую область дронами-камикадзе "Shahed-136". Силы обороны уничтожили 12 иранских беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".
Отмечается, что 11 дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг". Один Shahed-136 ликвидировали воины Национальной гвардии.
Иранские "шахиды" в России
Несмотря на обстрелы украинских городов беспилотниками иранского производства, Тегеран упорно отрицает поставки дронов в РФ. В Кремле также врут, мол, не располагают информацией о покупке беспилотников. "Нет, у нас нет такой информации. Используется российская техника", — заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.
Между тем, аналитики Института изучения войны сообщают, что лены Корпуса стражей исламской революции Ирана находятся в Крыму. На полуострове они учат русским военным пользоваться "Shahed-136".
Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что вопрос с вражескими дронами решится, когда в Украину доставят сотни станций активных помех. Протидронные станции очень эффективны.
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