В Николаевской области в результате обстрела случился пожар на объекте гражданской инфраструктуры — ОВА

В субботу утром, 14 января, российские войска нанесли удары с РСЗО по Очакову и Очаковской громаде в Николаевской области. На одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Утром, 14 января, от 06:09 враг наносил удары с РСЗО по г. Очаков и Очаковской громаде. В результате чего повреждены окна в многоэтажке, произошло возгорание гаража и двух автомобилей. В результате попаданий реактивных снарядов, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар. По предварительной информации пострадавших нет. Информация уточняется", — отметил он.

Также, по его словам, утром, 14 января, в результате вражеских обстрелов был поврежден жилой дом в населенном пункте Куцурубской громады. Предварительно пострадавших нет.

Обстрелы Николаевщины

Оккупанты продолжают обстрелы береговой полосы Очаковской общины и города Очаков. Так, 9 января россияне ударили по Очакову дорогими ракетами, но попали по могильнику со старыми минами.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что российские войска 9 января обстреляли Очаков из-за успехов ВСУ на Кинбурнской косе. Пока эту территорию Николаевской области не контролирует ни одна сторона.

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