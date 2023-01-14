Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Николаевской области в результате обстрела случился пожар на объекте гражданской инфраструктуры — ОВА

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
44
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Николаевской области в результате обстрела случился пожар на объекте гражданской инфраструктуры — ОВА

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Российские войска атаковали Николаевскую область в субботу, около 6 утра.

В субботу утром, 14 января, российские войска нанесли удары с РСЗО по Очакову и Очаковской громаде в Николаевской области. На одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Утром, 14 января, от 06:09 враг наносил удары с РСЗО по г. Очаков и Очаковской громаде. В результате чего повреждены окна в многоэтажке, произошло возгорание гаража и двух автомобилей. В результате попаданий реактивных снарядов, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар. По предварительной информации пострадавших нет. Информация уточняется", — отметил он.

Также, по его словам, утром, 14 января, в результате вражеских обстрелов был поврежден жилой дом в населенном пункте Куцурубской громады. Предварительно пострадавших нет.

Обстрелы Николаевщины

Оккупанты продолжают обстрелы береговой полосы Очаковской общины и города Очаков. Так, 9 января россияне ударили по Очакову дорогими ракетами, но попали по могильнику со старыми минами.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что российские войска 9 января обстреляли Очаков из-за успехов ВСУ на Кинбурнской косе. Пока эту территорию Николаевской области не контролирует ни одна сторона.

Читайте также:

Соледарь и Бахмут 13 января: Города вздрагивают! Очень мощные бои!

Соледарь и Бахмут 13 января: Города вздрагивают! Очень мощные бои!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
44
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация