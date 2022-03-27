В Николаевской области в результате обстрелов армии РФ ранены 30 человек

В Николаевской области в результате обстрелов армии РФ ранены 30 человек

Детей среди пострадавших нет.

За прошедшие сутки, 26 марта, в Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили 30 человек.

Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, детей среди пострадавших от вражеских атак нет. "Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – подчеркнула она.

По состоянию на утро 27 марта в николаевских больницах находятся 279 человек, пострадавших от атак оккупантов в регионе.

Как сообщалось, в Николаеве из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина. Местный житель обнаружил снаряды. Их погрузил в багажное отделение автомобиля. Когда приехал домой, вместе со знакомой начали доставать взрывоопасные предметы. Но они в этот момент сдетонировали.

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