В Николаевской области в результате обстрелов армии РФ ранены 30 человек, среди которых дети

В Николаевской области в результате обстрелов армии РФ ранены 30 человек, среди которых дети

В медучреждениях области находится более 330 человек.

За прошедшие сутки в Николаевской области в результате атак оккупантов ранения получили 30 человек, среди которых есть дети.

Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По словам руководителя облсовета, россияне ранили пятерых детей. "Мы никогда не простим "русскому миру" страдания и смерти наших детей", — подчеркнула она.

Все пострадавшие и взрослые, и дети находятся в медицинских учреждениях. По состоянию на утро 9 апреля в николаевских больницах находятся 332 человека, пострадавших от атак оккупантов в регоне.

По словам главы Николаевского облсовета, оккупанты продолжают обстреливать территорию Николаевской области из реактивной артиллерии. Напряженная ситуация остается на северо-восточном и восточном направлениях от областного центра.

Как сообщалось, в областную детскую больницу Николаева с ранениями госпитализировали женщину и двоих детей, которые бежали от "русского мира" из Херсонской области. По дороге они попали под вражеский обстрел.