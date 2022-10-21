Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Николаевской области во время тревоги сбили российский Су-25 — Ким

Дата публикации
Просмотры
801
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Николаевской области во время тревоги сбили российский Су-25 — Ким

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 15:05 и длилась более полутора часов.

В пятницу, 21 октября, украинские военные во время последней воздушной тревоги в Николаевской области сбили вражеский самолет Су-25.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на странице в телеграм.

Глава области так прокомментировал сбитие российского самолета: "Неф*г шастать".

"21 октября, около 16:00 часов, в Баштанском районе Николаевщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", — добавил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 15:05 и длилась более полутора часов – до 16:37. Кроме того, во время этой тревоги сирены звучали почти во всех областях Украины, кроме Крыма. К счастью, пусков российских ракет или беспилотников не было.

Напомним, чиновник из Николаева оказался российским агентом. 21 октября СБУ задержала его на совещании.

"Генерал Армагеддон": За военные преступления получил "Героя россии" - История Суровикина

"Генерал Армагеддон": За военные преступления получил "Героя россии" - История Суровикина

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация