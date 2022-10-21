В Николаевской области во время тревоги сбили российский Су-25 — Ким

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 15:05 и длилась более полутора часов.

В пятницу, 21 октября, украинские военные во время последней воздушной тревоги в Николаевской области сбили вражеский самолет Су-25.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на странице в телеграм.

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Глава области так прокомментировал сбитие российского самолета: "Неф*г шастать".

"21 октября, около 16:00 часов, в Баштанском районе Николаевщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", — добавил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 15:05 и длилась более полутора часов – до 16:37. Кроме того, во время этой тревоги сирены звучали почти во всех областях Украины, кроме Крыма. К счастью, пусков российских ракет или беспилотников не было.

Напомним, чиновник из Николаева оказался российским агентом. 21 октября СБУ задержала его на совещании.

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