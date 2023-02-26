Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Николаевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы: первые подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4986
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Николаевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы: первые подробности

Фото: Associated Press

Предварительно жертв через ракетные удары нет.

В Николаевской области вечером, 26 февраля, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские ракеты обстреляли регион.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"В освобожденном Снигиревском районе есть "прилеты". Предварительно без жертв", — написал полицейский.

В Николаевской области воздушную тревогу объявили в 20.19. Впоследствии местные жители сообщали о взрывах. 26 февраля в 20:45 воздушную тревогу отменили.

Пока нет подробностей относительно ракетного удара.

Напомним, СБУ задержала изменника, который передавал ФСБ данные об обороне Николаева и объектах критической инфраструктуры.

Читайте также:

Дети и война, российские ДРГ на Харьковщине, взрывы в оккупированном Мариуполе – новости 23 февраля

Дети и война, российские ДРГ на Харьковщине, взрывы в оккупированном Мариуполе – новости 23 февраля

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4986
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация