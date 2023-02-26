В Николаевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы: первые подробности

Предварительно жертв через ракетные удары нет.

В Николаевской области вечером, 26 февраля, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские ракеты обстреляли регион.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"В освобожденном Снигиревском районе есть "прилеты". Предварительно без жертв", — написал полицейский.

В Николаевской области воздушную тревогу объявили в 20.19. Впоследствии местные жители сообщали о взрывах. 26 февраля в 20:45 воздушную тревогу отменили.

Пока нет подробностей относительно ракетного удара.

Напомним, СБУ задержала изменника, который передавал ФСБ данные об обороне Николаева и объектах критической инфраструктуры.

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