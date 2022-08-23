В Николаевской области военные отбили у врага желание идти в наступление

Ситуация на фронте сложная, но локальные победы есть, воевать есть чем и за что, убеждают бойцы.

Ситуация остается напряженной как в Николаевской, так и в Херсонской области, но идти в наступление на отдельных участках фронта россияне уже не в силе, говорится в ТСН.

Чем ближе к передовой, тем больше воронок, есть встряглые и не разорванные ракеты. За сорняками изредка пробиваются колосья. На украинском поле, которое не успели засеять, росла раньше пшеница, а в этом — продолжаются активные боевые действия. Здесь пополам ломает деревья, как спички, выигрывают стволы.

Русские целят по армейцам, но они глубоко здесь вкопались. На ближайших позициях к оккупанту бойцы буквально видят россиян. Задача ребят – не дать россиянам пройти вперед и выжить. К артиллерии, минометам, танкам ребята уже привыкли – это оружие слышно. Хуже всего, когда стреляет танк, тихо и быстро. Со стороны оккупированного Херсона он выезжает из укрытия, производит несколько выстрелов и снова скрывается.

«Пусть подъедет хотя бы на какой-нибудь километр. NLAW стоит, противотанк еще один – это оружие обустраивается на близкую дальность. Воевать есть чем», — говорят ребята.

Как воюют оккупанты, боец на псевдо «Арчик», показывает на примере их позиций, на которой недавно пытался закрепиться в марше на Николаев. «Убегали быстро. Даже БК не забрали. С потерями отошел», – показывает боец.

От бронированной машины десанта не осталось почти ничего, а кустами разбросаны запчасти танка. Свою машину оккупанты пытались вкопать в землю, но и тут оторвало башню. По шевронам ясно, что здесь была русская десантура. Оптический прицел клейменный серпом и молотом сделан в 69 году. И шлемами – образца 50-х.

Ложь Кремля о Второй армии мира на поле боя оказалась всего ложью. И там это поняли, говорят ребята. Тактика врага ясна, пока еще дальнобойные ракеты — вместо того, чтобы идти в лоб как в начале, оккупанты беспомощно обстреливают украинские города. Пытаются уничтожить тыл.

«В пришествие они не пойдут. Потому что они находятся на открытой местности. Они не воины. Они не идут на открытую. Вот они только накрывают из танков, САУ, минометов. Ну бывает, что из АГС немного достает. Приходится по деревням, они уничтожают наш тыл, наши семьи. Они думают, что они нас этим запугивают, они нас озлобляют еще больше», — убеждают бойцы.

Ситуация на фронте сложная, но локальные победы есть, воевать есть, чем и есть за что. «Рабов в рай не пускают. Это будет история для детей. Если они спросят, я расскажу, что была война. И никогда этого не забудем. Будем защищать и делать все, чтобы наше государство стало сильнее и отбивать наши земли», — убеждают украинские воины.

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