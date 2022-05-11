В Николаевской области военные под постоянным обстрелом готовят для врага "сюрприз" и хотят гнать его за море

В Николаевской области военные под постоянным обстрелом готовят для врага "сюрприз" и хотят гнать его за море

В Прибужском направлении россияне продолжают свой артиллерийский террор местного населения.

Своими ежедневными обстрелами разрушают целые населенные пункты, но за каждый вражеский снаряд наши бойцы наказывают недруга своими крупнокалиберными аргументами, говорится в ТСН.

Выжечь, разрушить, обезлюдить – на южном направлении тактика россиян ничем не отличается от их методов по всей линии фронта. А иначе они воевать просто не умеют, говорят ребята. Те обстрелы врага воспринимают как его бессилие и боязнь идти на визуальные боеприкосновения. «Боятся они, они боятся сюда двигаться, они сюда стреляют», – говорят военные.

Чтобы от всего смертоносного как можно лучше защититься, бойцы укрепляют и углубляют свои позиции. Почему это делать – необходимо чуть ли не полчаса напоминают россияне взрывами. Эти звуки войны иногда здесь сочетаются со звуками музыки. В разбомбленной школе прифронтовой деревни чудом сохранилось пианино, а среди бойцов нашелся тот, кто умеет играть.

На этом участке много бойцов здешних, с юга. И эти ребята не привыкли скучать, а вот к чему действительно привыкли – так это весело, со всем своим рвением и вдохновением давать рашистам "прикурить".

«Ну, в ответ обычно насыпаем, что ой-ой-ой, и горят и дымят и будут гореть, пока они здесь. Мы назад никуда не уходим, за нами море. Мы основное держим им как сюрприз, пусть подойдут немного поближе», — рассказывают ребята.

Здесь каждый ждет минуты, когда будет возможность уйти в наступление. Туда, дальше на Юг, гнать окупанскую орду за море.

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