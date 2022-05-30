В Николаевской области военные применяют гаубицы, чтобы "выкурить" врага из их окопов

152 калибр, как убедительный аргумент для оккупантов, наши военные под огнем уничтожают целые батареи врага.

Враг от беспомощности стреляет по мирным селам – разрушая все, что оказывается на линии фронта, говорится в ТСН.

Взрывы в селах Николаевской области, оказавшихся на линии фронта, круглосуточные. «Они стреляют по селам из тяжелой артиллерии, авиации, ракеты и РСЗО и полностью уничтожают села», — говорит Александр, проживший 6 лет в Польше, а когда началось российское вторжение, то вернулся в Украину и ушел на фронт.

Война на Николаевщине – это война артиллерии. Оккупанты вкапываются во все, что могут – от посадок до мелиоративных каналов. Выбить их можно оттуда только большим калибром. Тяжелая гаубица наведена на оккупантов – 152 снаряда один за другим летят в сторону врага, туда, где вкопаны вражеские броненосцы. «Очень быстро занимаем позицию, у нас есть определенное время, в течение которого мы можем вести огонь. Быстро отстрелялись отбой орудия и покидаем позицию, потому что с той стороны у противника тоже есть артиллерия», – объясняет военный.

Ветер качает заборы, в стенах дыры, перекидывание крыши валяется за десятки метров. В селе, которое на линии фронта, на улицах пусто. Да и самого населенного пункта как такового уже нет, ведь снаряды оккупантов рвутся каждый день.

Николай остался дома, хотя знает, что рискованно, но ехать, говорит, некуда. Детей отправил за границу, а сам прозябает на линии огня. «В подвале прячемся, как сильно бомбят деревню, а так в основном дома. Старушки сидят в подвале, там дальше парень живет, возле него пенсионеры сидят в доме, и ходить толком не могут», — рассказывает мужчина.

Донимает авиация оккупантов — бомба попала прямо в учебное заведение. Все удары захватчиков корректируют беспилотники.

Как только обстрел кончился, на крыльцо вышел дядя Сергей. Он здесь в деревне с женой. Говорит страшно, но нужно выдержать – верит в победу ВСУ. «Да морально нормально, мы знаем, что победим. Люди здесь настроены оптимистично все. Друг другу помогаем, нет хлеба, пошли, набрали, нет картофеля – набрали, поделились. Гуманитарную помощь привозят, все нормально», – утверждает Сергей.

Оккупанты несут потери и от злобы бьют по всему- по фермерским полям и близлежащим селам, а еще блокируют выезды беженцам из Херсона.

О каких-то законах войны или конвенции о мирном населении здесь говорить не приходится. Пустырь и голуби, они единственные, кто вернулся в эту деревню. На изуродованном бомбой дворе птицы живут в своем голубятнике сами. Хозяева сюда вернутся еще не скоро.

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