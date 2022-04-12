В Николаевской области военные "второй армии мира" поселились в "берлоге": фото

Нардеп отметил, что оккупанты устроили в дупле "пятизвездочный отель".
В селе Кандыбино Константиновской ТГ Николаевской области российские убийцы из "второй армии мира" поселились в "берлоге". Их оттуда вигнали украинские защитники.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Игорь Негулевский.
"Рашисты заняли позиции в селе, пока их отсюда не погнали наши военные. То есть реально жили в дупле. Ели здесь, спали, все об*срали в прямом и переносном смысле. Хотя, учитывая, что упыри не знают, что такое унитаз и боятся смарт-пылесосов, для них дупло, пожалуй, было пятизвездочной гостиницей", — заметил народный депутат.
Напомним, российский убийца в Украине изнасиловал младенца и похвастался этим своим друзьям.
Также уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время задокументированы истории около 25 девушек, которых российские оккупанты изнасиловали в Буче под Киевом.
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