В Николаевской области военные "второй армии мира" поселились в "берлоге": фото

В Николаевской области военные "второй армии мира" поселились в "берлоге": фото

Нардеп отметил, что оккупанты устроили в дупле "пятизвездочный отель".

В селе Кандыбино Константиновской ТГ Николаевской области российские убийцы из "второй армии мира" поселились в "берлоге". Их оттуда вигнали украинские защитники.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Игорь Негулевский.

Фото: Игорь Негулевский

"Рашисты заняли позиции в селе, пока их отсюда не погнали наши военные. То есть реально жили в дупле. Ели здесь, спали, все об*срали в прямом и переносном смысле. Хотя, учитывая, что упыри не знают, что такое унитаз и боятся смарт-пылесосов, для них дупло, пожалуй, было пятизвездочной гостиницей", — заметил народный депутат.

Фото: Игорь Негулевский

Напомним, российский убийца в Украине изнасиловал младенца и похвастался этим своим друзьям.

Также уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время задокументированы истории около 25 девушек, которых российские оккупанты изнасиловали в Буче под Киевом.

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