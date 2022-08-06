В Николаевской области враг уничтожает села, но военные заставляют его технику навсегда остаться в украинских степях

В полях на Николаевщине наши воины давят врага, тот сопротивляется и сжигает все села вокруг, в которых еще живут люди.

Война опустошила поселок Виктора, превратив его в руины. Теперь мужчина один на улице и с парой соседей во всей деревне, говорится в ТСН.

«Бывает удается ночь поспать, а бывает уснешь и неожиданно взрывы, идут к нам снаряды и летят над домом, как снаряд падает, дом плавает, как корабль на море», – рассказывает мужчина.

Ему за 60. Пока тихо, копается возле полуразрушенного дома, когда начинаются обстрелы — прячется по всем углам. Так и живет 5-ый месяц.

Дымоходы, воронки, сожженные тракторы, бетонные столбы, разбросанные как спички. Оккупанты разрушают все. И не учитывают ни села, ни поля, в которых стоит не собранная пшеница. «Все разрушают, что могут – из дальнобойной бьют, из «Градов», «Смерчей», с ракет бросают, самолеты летают», – рассказывают военные.

Прямо во время съемок ТСН начинаются взрывы. Где-то в полях наши САУшки бьют по ответному врагу. За считанные минуты занимается посадка, в которой окопались оккупанты.

От мастерства и сноровки Вадима зависит жизнь всего экипажа. Мужчина — водитель самоходной артиллерийской установки, родом из Житомирщины, до войны работал строителем. Самоходка отстреливается и растворяется в дебрях, чтобы потом появиться на каком-то другом направлении и там нанести неожиданный удар оккупантам. Чтобы остановить его сокрушительное шествие по украинским степям.

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