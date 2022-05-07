В Николаевской области ВСУ уничтожили склад оккупантов с десятками единиц техники

В Николаевской области ВСУ уничтожили склад оккупантов с десятками единиц техники

Противостояние российским захватчикам не прекращается ни на минуту.

Украинские военные продолжают уничтожать врага, а также его технику. Не досчитаются оккупанты запасов в селе Ивано-Копытное Николаевской области.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ 7 мая.

В населенном пункте Снигиревского района области подразделения силы обороны уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

В Генштабе отмечают, что на Пивденнобужском направлении россияне нанесли огненное поражение с применением артиллерии по позициям украинских войск. Оккупанты произвели обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

Напомним, начались 73 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Пока россияне продолжают блокировать "Азовсталь" и ракетами обстреливать Николаев. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 мая.

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