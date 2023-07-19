В Николаевской области задержали агентку РФ – координировала удары оккупантов по админзданиям

Агент РФ готовила новую воздушную атаку по "центрам принятия решений" в Николаевской области.

Служба безопасности Украины задержала жительницу Николаева, которая собирала и передавала российским спецслужбам через родственника из Крыма координаты админзданий местных органов исполнительной власти, а также данные о местах дислокации и техники ВСУ. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности предотвратили новую попытку рашистов получить координаты зданий, куда временно передислоцировались военно-гражданские администрации и подразделения Сил обороны на Николаевщине", — говорится в сообщении.

Развединформация потребовалась российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области.

Основной задачей агента РФ было установление точных координат админпостроек местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц.

Также она пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, вовлеченных в боевые операции украинских войск на южном направлении.

"Связной" предательнице оказался ее близкий родственник, который ранее проходил службу в расформированном спецподразделении "Беркут", а сейчас находится в составе оккупационной полиции РФ во временно захваченном Крыму.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с поличным с представителем российской спецслужбы.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении. В настоящее время злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, СБУ установила личности еще 30 коллаборантов, которые входят в состав оккупационных органов РФ во временно захваченных районах юга и востока Украины и проводят репрессии.

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