В Николаевской области защитники уничтожили третий "панцерник" российских оккупантов: видео

Украинские защитники уничтожают технику оккупантов.

В Николаевской области территориальная оборона уничтожила третий "панцерник" за последние 10 дней войны.

Об этом сообщил глава Николаевской ВГА Виталий Ким.

"Уничтожили третий "панцерник" за 10 дней войны. Также был обстрелян. Доехал сюда и все для него закончилось. Сейчас мы его уничтожим", — сказал Виталий Ким.

Напомним, к северу от Броваров украинские фермеры помогли армейцам вытащить оставленный оккупантам бронетранспортер. Броня нового производства и с полным боекомплектом. Более того, нашим защитникам удалось зафиксировать переговоры врага.

Также в Киевской области защитники Украины уничтожили вражеский вертолет.

А в ночь на 7 марта ВСУ ликвидировали 30 вражеских вертолетов на аэродроме Чернобаевка недалеко от Херсона. Также защитники Украины уничтожили 3 колонны оккупантов вблизи Николаева.