В Николаевской области жертвой обстрелов оккупантов стала пожилая учительница русского языка

В результате вчерашних обстрелов российских оккупантов Николаевской области погибла пожилая женщина, всю жизнь работавшая в школе учительницей русского языка и литературы.

По состоянию на утро в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак врага.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в своем Telegram-канале.

"Рашистские твари вчера с вечера обстреливали территорию в Николаевской области - ракеты прилетели, в частности, в Николаев, Вознесенск, Очаков. В жилые кварталы. В те дни, когда весь мир вспоминает жертв фашистов во Второй мировой войне, русня их переплюнула. Гитлеровские фашисты уничтожали книги - путинские рашисты целые библиотеки. К сожалению, имеем тяжелых раненых и погибшую. Погибшая – пожилая женщина, которая всю жизнь работала учительницей русского языка и литературы в одной из наших школ. Руzкий мир пришел, чтобы убить учительницу рус. языка и литературы? Твари, ваши предки, переворачиваются в гробах, и вы никогда не отмоете руки от крови!" – написала она.

Также Замазеева сообщила, что всего за минувшие сутки в Николаевской области были ранены 27 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет.

Также читайте Российские оккупанты за сутки убили в Николаевской области одного человека, еще пять получили ранения

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: