В Николаевской ОВА показали сбитую ракету С-300, которыми россияне бомбят город (видео)

Николаев продолжает страдать от бомбардировок РФ.
В Николаеве украинские силы сбили российскую ракету С-300, которую оккупанты выпустили по мирному городу.
Об этом сообщает пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.
"Утро, я, С-300", – подписал кадры пресс-офицер.
В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские войска ночью 21 августа обстреляли Николаев ракетами С-300. Враг ударил по предприятию и окрестностям города.
"Пока известно о попадании на территорию предприятия. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется", — написал Ким в Telegram.
Напомним, РФ не дает вывезти 1100 детей с оккупированной территории Николаевской области.
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