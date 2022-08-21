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В Николаевской ОВА показали сбитую ракету С-300, которыми россияне бомбят город (видео)

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В Николаевской ОВА показали сбитую ракету С-300, которыми россияне бомбят город (видео)

Последствия обстрела Николаевщины / Фото: Национальная полиция Украины

Николаев продолжает страдать от бомбардировок РФ.

В Николаеве украинские силы сбили российскую ракету С-300, которую оккупанты выпустили по мирному городу.

Об этом сообщает пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

"Утро, я, С-300", – подписал кадры пресс-офицер.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские войска ночью 21 августа обстреляли Николаев ракетами С-300. Враг ударил по предприятию и окрестностям города.

"Пока известно о попадании на территорию предприятия. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется", — написал Ким в Telegram.

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