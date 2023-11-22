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В Никополе оккупанты повредили сеть водоснабжения – людей просят запастись водой

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Никополе оккупанты повредили сеть водоснабжения – людей просят запастись водой

Удар по Никополю / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Оккупанты снова ударили по Никополю.

В Никополе на Днепропетровщине 22 ноября оккупационные войска России попали в сеть водоснабжения.

Мэр Никополя Александр Саюк призвал жителей пополнить запасы воды из-за того, что "возникла чрезвычайная ситуация".

Он также добавил, что работы по восстановлению устойчивого водоснабжения требуют времени и безопасных условий.

Президент Владимир Зеленский по результатам селекторного совещания 22 ноября отметил, что профильные службы уже работают над возобновлением подачи воды людям. Офис президента, по его словам, держит этот вопрос на контроле.

Напомним, оккупанты из дрона ударили по "скорой" в Бериславе (фото).

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Дата публикации
Просмотры
80
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