В Никополе оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на грузовик – погиб мужчина, фото

В Никополе оккупационная армия России 25 февраля сбросила с беспилотника взрывчатку на машину, в которой находился мужчина – он погиб.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Никополе погиб человек… Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА прямо на машину, в которой находился мужчина. Погибшему 57 лет", — написал он.

Он добавил, что атака пришлась на территорию одного из предприятий. Повреждены здания, разбиты грузовики.

Напомним, Игнат объяснил, как сбытие уникального самолета РФ А-50 повлияет на массированные атаки по Украине.

Читайте также ведущие новости дня: