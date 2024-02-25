В Никополе оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на грузовик – погиб мужчина, фото

Россияне убили из дрона гражданского мужчину.
В Никополе оккупационная армия России 25 февраля сбросила с беспилотника взрывчатку на машину, в которой находился мужчина – он погиб.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В Никополе погиб человек… Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА прямо на машину, в которой находился мужчина. Погибшему 57 лет", — написал он.
Он добавил, что атака пришлась на территорию одного из предприятий. Повреждены здания, разбиты грузовики.
Напомним, Игнат объяснил, как сбытие уникального самолета РФ А-50 повлияет на массированные атаки по Украине.
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