В Никополе российский дрон убил мать и ребенка, ехавших в авто

Другой ребенок и его отец были ранены.

В Никополе Днепропетровской области российский дрон атаковал автомобиль ВАЗ, в котором ехала семья из четырех человек. В результате трагедии погибли мать и ее 12-летняя дочь.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В полиции сообщили, что российские оккупанты атаковали автомобиль ВАЗ, использовав дрон-камикадзе. В результате атаки автомобиль вспыхнул, находившаяся на заднем сиденье 12-летняя девочка погибла.

Правоохранители эвакуировали с места обстрела раненого 25-летнего мужчину и его 25-летнюю жену, которая уже не подавала признаков жизни. Их 4-летняя дочь, также получившая ранения, была доставлена в медицинское учреждение. Трагедия произошла во время движения автомобиля по одной из улиц города.

Напомним, военные нанесли удар по Никополю, повредив два автомобиля – пожарный и коммунальный. Кроме того, артиллерийские снаряды попали в местную церковь, что привело к масштабному пожару.

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