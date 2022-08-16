В Никополе слышны взрывы: местные власти призывают горожан покинуть улицы

На территории Никопольской территориальной общины на Днепропетровщине объявили угрозу артиллерийского обстрела.
Сообщение об угрозе артобстрела появилось в 14.54. После этого жители Никополя сообщили о звуках взрывов в городе. Местные власти призвали всех жителей Никополя покинуть улицы.
Об этом написал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Евтушенко просит жителей города оставаться в укрытиях до окончания сигнала об опасности артиллерийского огня. Угроза длится уже больше часа.
"Оставьте улицы!" – написал председатель Никопольского РВА.
Напомним, российские военные из реактивных систем в очередной раз обстреляли Днепропетровщину. В результате повреждены частные дома, газопровод, линии электропередач и склад с зерном.