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В Никополе слышны взрывы: местные власти призывают горожан покинуть улицы

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В Никополе слышны взрывы: местные власти призывают горожан покинуть улицы

Фото: Евгений Евтушенко

На территории Никопольской территориальной общины на Днепропетровщине объявили угрозу артиллерийского обстрела.

Сообщение об угрозе артобстрела появилось в 14.54. После этого жители Никополя сообщили о звуках взрывов в городе. Местные власти призвали всех жителей Никополя покинуть улицы.

Об этом написал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Евтушенко просит жителей города оставаться в укрытиях до окончания сигнала об опасности артиллерийского огня. Угроза длится уже больше часа.

"Оставьте улицы!" – написал председатель Никопольского РВА.

Напомним, российские военные из реактивных систем в очередной раз обстреляли Днепропетровщину. В результате повреждены частные дома, газопровод, линии электропередач и склад с зерном.

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