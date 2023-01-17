"В Никопольщины не было тихой ночи": в ОВА рассказали детали последних обстрелов оккупантов

За ночь оккупанты направили более 20 снарядов по Никопольскому району.

Никопольский район Днепропетровской области снова страдал от террора россиян. Российские оккупационные войска ночтю 17 января из тяжелой артиллерии обстреляли три местных громады, более двух десятков снарядов прилетели в мирные населенные пункты.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

По его данным, оккупанты обстреляли Покровскую, Никопольскую и Красногригорьевскую громады. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.

"В Никопольщины не было тихой ночи. Россияне трижды ударили по району из тяжелой артиллерии. Под огонь попали три громады — Покровская, Никопольская и Красногригорьевская. Туда враг направил более 20 снарядов. Люди не пострадали. Последствия атаки выясняются. В остальных районах раз в течение ночи извещала об опасности, но обошлась без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", — рассказал Резниченко.

Напомним, на месте трагедии в Днепре, где 14 января оккупанты ракетой Х-22 разбомбили жилую многоэтажку, продолжаются поисковые работы. К утру 17 января разобрано 90% обломков разрушенного россиянами жилого дома. Спасатели все еще ищут 25 мирных жителей дома. Спасти удалось 39 человек, к сожалению, погибли 40 человек.

Источники ТСН в полиции Днепропетровской области сообщили, что, по предварительной информации, незадолго до трагедии подозреваемые фотографировали один из объектов энергетической инфраструктуры. По неофициальным данным, подростки могли быть участниками интернет-игры, созданной россиянами с целью выявления именно таких объектов.

Об этой же игре раньше предупреждал глава Минобороны и просил родителей проследить за детьми.

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